Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июня 2019, пятница, 20:47
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,33
14. 06. 2019

Фаворит на пост премьера Британии признался, что пробовал кокаин

Британский политик Борис Джонсон, который лидирует на выборах премьер-министра страны, признал, что употреблял кокаин. Об этом сообщает таблоид Mirror в пятницу, 14 июня.

На прямой вопрос журналистов, он ответил, что имеет такой опыт, но заверил, что "это было один раз, когда я был подростком".

Джонсон утверждает, что в первый и последний раз он принимал кокаин в возрасте 19 лет.

Политику уже задавали этот вопрос на пресс-конференции накануне, но тогда он ушел от ответа.

"Это событие обсуждалось уже много, много раз. Я думаю, что большинству людей интереснее наша политическая кампания и то, что мы можем сделать для них и для нашей великой страны", - предпочел не откровенничать Джонсон.

Борис Джонсон в первом раунде голосования набрал 114 голосов, тогда как его ближайший соперник, глава МИД страны Джереми Хант набрал всего 43.

Ранее в употреблении кокаина признался другой кандидат на пост премьера страны министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.