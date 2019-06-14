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14. 06. 2019

ЕС исключил Доминику из "офшорного списка"

В ЕС исключили Доминику из "черного списка" налоговых гаваней после выполнения страной необходимых требований. Об этом 14 июня пишет Европейская правда со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Доминика выполнила свои обязательства и решила беспокойство ЕС относительно автоматического обмена финансовой информацией. В частности, Доминика выполнила необходимые шаги для подписания и ратификации многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи" , - говорится в сообщении.

Уточняется, что этот шаг гарантирует исключение Доминики из перечня стран, не сотрудничающих с ЕС.

В "черном списке" ЕС по-прежнему находятся 11 юрисдикций:

  • Американские Самоа
  • Белиз
  • Фиджи
  • Гавайи
  • Маршалловы острова
  • Оман
  • Самоа
  • Тринидад и Тобаго
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Виргинские острова
  • Вануату

ЕС создал "черный список" в 2017 году после вскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.

В январе прошлого года восемь стран были исключены из списка офшоров в начале этого года, так как они пообещали устранить обнаруженные в ЕС недостатки.

А уже в марте этого года в "черный список" попали 15 стран. Еще 34 страны оказались в "сером списке".

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Источник: korrespondent.net

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