Зеленский встретился с семьями пленных моряков

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями моряков, задержанных российскими силовиками в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 14 июня.

Во время встречи Зеленский подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", – сказал Зеленский.

Также поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечение их жильем. Кроме того, речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.

При этом Владимир Зеленский заявил, что принять этот документ пока невозможно, потому что он считает действующую Верховной Раду "недееспособной". Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченных у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

В Москве заявили, что не изменят позицию по вопросу освобождения украинских моряков в связи с постановлением трибунала ООН. В РФ считают, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net