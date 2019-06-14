Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июня 2019, пятница, 21:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,33
14. 06. 2019

В Донецкой области люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды

Жители поселка Сантуриновки под Константиновкой перекрыли дорогу на Бахмут в связи с отсутствием водоснабжения. Об этом сообщает местное издание Провинция.

Люди требуют подать воду, которая полностью отсутствует с 24 мая. 

В водоканале протестующим пояснили, что на Белокузьминовском водоводе отсутствует энергоснабжение, а источник Белая Гора и второй Донецкий водовод остановили водоснабжение. В итоге, водоканальщики заверили, что Белокузьминовский водовод подключили только что и на Сантуриновку воду все же подадут, а уж на какие улицы она продавит — неизвестно.

Власти предложили людям организовать подвоз технической воды.

"Нам ее уже привозили из какого-то ставка, с лягушачьими шкурками, не надо, наладьте нам водопроводное снабжение", - требовали жители.

Позже протестующие устали стоять на жаре и начали потихоньку пропускать машины. Но обещают, что это не последняя акция протеста.

Ранее сообщалось, что городам и селам Донбасса продолжают отключать воду. В конце мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар.

Также 23 мая, когда без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов Донецкой области, причиной отключения насосной станции Белокузьминовка и подстанции Клебан-Бык были названы долги КП Вода Донбасса за электроэнергию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.