Чиновник из Закарпатья за смертельное ДТП получил семь лет тюрьмы

Бывший глава Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктор Олефир признан виновным в совершении смертельной аварии, сообщает Mukachevo.net.
Как говорится в решении Перечинского районного суда, Олефир, за совершенное ДТП со смертью двух женщин, проведет за решеткой семь лет.
Срок наказания исчисляется с момента задержания.
Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области пьяный Олефир устроил ДТП, сбив двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторая женщина умерла 15 июля в больнице.
Экс-глава Перечинской РГА, сбивший двух женщин, признал свою вину
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Источник: korrespondent.net
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