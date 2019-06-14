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14. 06. 2019

Чиновник из Закарпатья за смертельное ДТП получил семь лет тюрьмы

Бывший глава Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктор Олефир признан виновным в совершении смертельной аварии, сообщает Mukachevo.net.

Как говорится в решении Перечинского районного суда, Олефир, за совершенное ДТП со смертью двух женщин, проведет за решеткой семь лет.

Срок наказания исчисляется с момента задержания.

Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области пьяный Олефир устроил ДТП, сбив двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторая женщина умерла 15 июля в больнице.

Экс-глава Перечинской РГА, сбивший двух женщин, признал свою вину

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Источник: korrespondent.net

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