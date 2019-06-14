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14. 06. 2019

Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом

Митрополит Епифаний считает, что почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

Он рассказал, что после получения томоса у него с Филаретом начались разногласия по поводу  будущего развития единой поместной православной церкви.

"После Объединительного собора и после получения томоса у нас произошли определенные разногласия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась", - сообщил Епифаний.

По его словам, "акционером" томоса является украинский народ.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет, - ред.), определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", - добавил Епифаний.

Ранее Филарет рассказал, какие унижения ему пришлось вытерпеть ради томоса для Украины. Он также сообщил, что не собирается выполнять три условия получения томоса.

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Источник: korrespondent.net

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