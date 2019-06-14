Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июня 2019, пятница, 22:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,33
14. 06. 2019

Зеленский поручил оценить судебную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти. Об этом говорится в заявлении заместителя главы АП Руслана Рябошапки, передает пресс-служба президента.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе", - говорится в заявлении.

В АП считают, что "наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы".

Ранее в Совете Европы дали оценку судебной реформе в Украине. Изменения в целом соответствуют стандартам СЕ, в ходе реформы было учтено большое количество международных и европейских рекомендаций.

Напомним, в Украине закрыты два суда из-за нехватки судей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.