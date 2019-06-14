Зеленский поручил оценить судебную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти. Об этом говорится в заявлении заместителя главы АП Руслана Рябошапки, передает пресс-служба президента.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе", - говорится в заявлении.

В АП считают, что "наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы".

Ранее в Совете Европы дали оценку судебной реформе в Украине. Изменения в целом соответствуют стандартам СЕ, в ходе реформы было учтено большое количество международных и европейских рекомендаций.

Напомним, в Украине закрыты два суда из-за нехватки судей.

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Источник: korrespondent.net