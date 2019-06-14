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14. 06. 2019

Гройсман поручил обеспечить Донбасс питьевой водой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей. Решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Кабмина в пятницу, 14 июня.

Гройсман поручил восстановить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП Вода Донбасса.

"Согласно подписанному главой правительства поручению, необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП Компания Вода Донбасса и предоставить предприятию статус "защищенного потребителя". Одновременно надо провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения", - говорится в сообщении.

На период отсутствия централизованного водоснабжения будет обеспечен подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и ​​территориях.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды. Жители одного из районов Константиновки перекрыли дорогу на Бахмут из-за отсутствия водоснабжения.

Напомним, городам и селам Донбасса продолжают отключать воду. В конце мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар.

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Источник: korrespondent.net

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