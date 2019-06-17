В Таиланде арестовали притворявшихся Джорджем Клуни итальянцев

Полиция Таиланда арестовала двух граждан Италии Франческо Галделли и Ваню Гоффи, которые выдавали себя за американского актера Джорджа Клуни, передает ВВС.

Клуни подал в суд на Галделли и Гоффи еще в 2010 году за то, что они от его имени продавали одежду своего бренда. В 2013 году пара была объявлена Интерполом в международный розыск. Причем на родине итальянцев обвиняют и в других аферах.

Галделли и Гоффи были арестованы во время совместной операции таиландской и итальянской полиции на окраине Паттайи. Они проживали в Таиланде с 2014 года, скрываясь от судебного преследования в Италии. На жизнь они зарабатывали продажей в интернете поддельных часов Rolex.

В полиции Таиланда отметили, что помимо обвинений в мошенничестве итальянцам также грозит наказание за нарушение миграционного законодательства, поскольку они находились в стране с просроченными визами.

Напомним, прошлым летом Клуни попал в ДТП, после чего был госпитализирован в одну из клиник Сардинии в Италии.

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Источник: korrespondent.net