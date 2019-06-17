У берегов Турции затонуло судно с мигрантами: 12 жертв

В Турции у берегов курортного района Бодрум затонуло судно с нелегальными мигрантами. В Эгейском море утонули 12 человек, собщает Анадолу в понедельник, 17 июня.

Отмечается, что на судне находилось около 40 мигрантов, 31 из них удалось спасти.

В спасательной операции задействованы суда береговой охраны, вертолет и водолазы. Последние ищут погибших на глубине более 30 метров.

Тела погибших мигрантов доставляют на лодках в район Тургутрейс.

Напомним, в 2018 году более 2275 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. Особенно тяжелая ситуация на маршруте между Ливией и Италией. В 2018 году на этом пути погибал один беженец на 14 переправившихся.

Ранее сообщалось, что посреди пустыни в Аризоне нашли тело 6-летней индианки. Девочка в составе нелегальной группы мигрантов пыталась попасть в США.

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Источник: korrespondent.net