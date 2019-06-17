Вероятность войны США и Ирана. Прогноз Stratfor

На фоне эскалации напряженности между США и Ираном увеличивается риск крупного военного конфликта в Персидском заливе, считает частная разведывательная компания Stratfor, которую называют "теневым ЦРУ".

Вашингтон наращивает военное присутствие, перебрасывая в регион ударные авианосные группы. Тегеран мобилизует свою армию и грозит выйти из ядерной сделки. Корреспондент.net приводит статью Stratfor Факторы, которые могут спровоцировать войну США с Ираном.

И в США, и в Иране есть сторонники войны

Соединенные Штаты посылают дополнительные силы в Персидский залив, в частности, авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков B-52, поскольку Иран готовит и мобилизует свою армию.

Эти действия американских и иранских властей значительно увеличивают риск новой войны. Ситуация усугубляется тем, что как в США, так и в Иране, есть силы, заинтересованные в горячем конфликте.

В Белом доме это фракция во главе с ястребом Джоном Болтоном, который занимает пост советника президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В Иране - Корпус стражей исламской революции (КСИР), который действует отдельно от вооруженных сил и контролирует половину иранской экономики, включая банковский и финансовый сектора.

Но война принесет в регион далеко идущие политические, экономические и энергетические последствия, а Америка будет отвлечена от конкуренцию с Китаем и Россией, чего опасаются многие сторонники Дональда Трампа и Пентагон. Это, как полагается в статье, сдерживает Штаты от конфликта.

А вот от Тегерана едва ли стоит ожидать столь беззаботного отношения к потенциальному конфликту с Вашингтоном, особенно если учесть крайний дисбаланс сил и опустошительное воздействие, которое такой конфликт может оказать на жизнь простых иранцев и, возможно, на их правительство.

Но стороны взаимно враждебны и недоверчивы друг к другу, между ними отсутствуют каналы связи для быстрого разрешения конфликтных ситуаций, а иранские вооруженные силы - сторонники девиза "куй железо пока горячо".

Тегеран перед диллемой: бей первым или проиграешь

Отдавая себе полный отчет в том, что Вооруженные силы США в значительной степени превосходят традиционные вооруженные силы, Тегеран на протяжении десятилетий инвестировал средства в асимметричные методы ведения войны.

Речь идет о марионеточных войсках для ведения опосредованных войн, баллистических ракетах, морских минах и быстроходных боевых катерах, чтобы более эффективно наносить удары по США, а также о развитии энергетической инфраструктуры в районе Персидского залива и в других ключевых стратегических объектах региона.

Однако Иран понимает, что многие из этих активов крайне уязвимы перед американскими силами из-за привязанности к порту, гарнизонам или базам.

Свою ключевую угрозы - закрыть Ормузский пролив, через которых проходит 40 процентов объема поставок нефти и сжиженного природного газа, Тегеран может выполнить с помощью боевых средств ВМФ КСИР: минных заградителей, ракетных и торпедных катеров, вооруженных быстроходных катеров и батарей прибрежных противокорабельных крылатых ракет.

Но все эти силы могут быть без труда уничтожены высокоточными ударами США в своих портах и базах или в ходе вылазки до начала конфликта.

Силы США и Ирана в Персидском заливе

Иначе говоря, у Ирана есть небольшое окно возможностей, чтобы заложить все свои мины и нанести как можно больший ущерб в районе Ормузского пролива до того, как Америка и ее союзники усложнят иранским силам эту задачу.

Такой же принцип применим к баллистическим ракетам Ирана. Если Тегеран не сможет подгадать время для запуска ракеты по американским базам и энергетической инфраструктуре, то США удастся их перехватит или уничтожить до вылета.

Поэтому иранские власти стоят перед реальной дилеммой "используй или потеряешь", поскольку у него есть все причины не только быстро реагировать на нападение, но и принять ряд превентивных мер.

Многомесячные американские атаки не смогут полностью обезоружить Иран, но, чем дольше Тегерану не удастся развернуть асимметричные силы, тем выше риск того, что Соединенные Штаты уничтожат это оружие до его применения.

Переговоры невозможны

Другим фактором, который может усилить противостояние США и Ирана, как уже говорилось, является отсутствие эффективной прямой связи между странами, что ведет к еще большему недоверию.

Отвечая на вопрос, могут ли Тегеран и Вашингтон быстро установить контакт для предотвращения кризиса, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что с бывшим госсекретарем США Джоном Керри у него были молниеносные переговоры, но с его преемников Майком Помпео у него ни разу не было прямого контакта.

При этом Зариф подчеркнул, что не обязан отвечать на какие бы то ни было звонки американского коллеги из-за их враждебных отношений.

Ультиматум ЕС. Иран отказывается от ядерной сделки

Конечно, если все обострится, иранским и американским чиновникам в конечном итоге удастся связаться друг с другом, но в критических ситуациях важна каждая минута и отсутствие прямого канала повредит усилиям по деэскалации.

К тому бои могут приобрести такие масштабы, что несколькими разговорами не удастся остановить атаки.

Но, в целом, как Вашингтон, так и Тегеран, стараются избежать большой войны и будут вести противостояние невоенными методами.

Однако из-за факторов, изложенных выше, любой просчет может стать первой искрой пожара, который будет трудно потушить даже более трезвым лидерам в обеих столицах.

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Источник: korrespondent.net