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17. 06. 2019

В Нигерии дети-смертники убили 30 человек

В Нигерии произошла серия взрывов, которые устроили три террориста-смертника. Погибли 30 человек, еще 39 пострадали, сообщает CNN в понедельник, 17 июня.

Теракт произошел во время группового просмотра футбольного мачта в кинотеатре в городе Кондуга. Первый взрыв произошел возле самого кинотеатра.Позже прозвучали еще два взрыва – смертники взорвали себя в толпе в баре.

Отмечается, что взрывы устроили двое девочек и один мальчик. Их точный возраст неизвестен.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Но в Нигерии регулярно совершают нападения боевики террористической группировки Боко Харам. Для терактов они вербуют детей, которых они похищают из сел в Нигерии.

На прошлой неделе боевики Боко Харам напали на поселение в Камеруне. Тогда погибли 37 человек – 21 военный и 16 мирных жителей.

А в мае в Нигерии были освобождены почти 900 детей. Их завербовала местная группировка для участия в боевых действиях против боевиков Боко Харам.

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Источник: korrespondent.net

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