Экс-президент Египта умер в зале суда

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на египетское телевидение.

Экс-президент потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже и скончался прямо в здании суда.

"Мурси обратился к суду из стеклянной клетки, в которой он содержится во время заседаний, и предупредил, что у него есть "много секретов", которые он может раскрыть... Через несколько минут он упал", – говорится в сообщении.

Мухаммед Мурси – первый президент Египта, который был избран на всенародном голосовании находился у власти в стране около года – в период с 2012 по 2013 год. Он был смещен с этой должности в результате массовых протестов военными во главе с нынешним главой государства Абделем Фаттахом ас-Сиси. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В Египте прошли массовые демонстрации сторонников Мурси, в ходе которых погибли сотни человек. С того момента в Египте было арестовано почти 16 тысяч человек.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже – к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен.

В октябре 2016 года суд оставил в силе приговор в отношении Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме за расправу над протестующими в декабре 2012 года. А в ноябре 2016 года кассационный суд в Египте отменил смертный приговор в отношении Мурси и пяти членов руководства движения запрещенной в стране организации Братья-мусульмане.

В декабре 2017 года Мурси был приговорен судом к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net