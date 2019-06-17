Украина предупредила ЕС о возможном газовом кризисе

Как отметила Зеркаль, существует высокая вероятность, что до 1 января 2020 года Украина и Россия не договорятся о заключении нового контракта, так как Москва продолжает откладывать дату проведения переговоров о транзите газа.
"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", − подчеркнула Зеркаль.
Две предыдущие встречи при участии ЕК результатов не дали.Новый раунд переговоров должен был пройти в мае, однако на прошлой неделе стало известно, что РФ перенесла рассмотрение вопроса на сентябрь 2019 года.
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Источник: korrespondent.net
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