Украина предупредила ЕС о возможном газовом кризисе

Страны ЕС могут столкнуться с газовым кризисом в связи с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую ГТС. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg.

Как отметила Зеркаль, существует высокая вероятность, что до 1 января 2020 года Украина и Россия не договорятся о заключении нового контракта, так как Москва продолжает откладывать дату проведения переговоров о транзите газа. "Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", − подчеркнула Зеркаль. "Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", − подчеркнула Зеркаль.

Агентство напомнило, что более трети потребляемого ЕС газа поступает из России, и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам.

Укртрансгаз на минувшей неделе предложил, чтобы Евросоюз хранил до четырех миллиардов куб м газа в своих подземных хранилищах, чтобы гарантировать безопасность поставок для стран восточной Европы, в значительной степени зависящих от российского газа.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия стремится организовать новую трехстороннюю встречу по газу с Россией и Украиной, на которой хочет добиться от Москвы гарантий сохранения украинского транзита после истечения контракта в декабре 2019 года.

Две предыдущие встречи при участии ЕК результатов не дали.

Новый раунд переговоров должен был пройти в мае, однако на прошлой неделе стало известно, что РФ перенесла рассмотрение вопроса на сентябрь 2019 года.

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