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18. 06. 2019

В США назвали "ядерным шантажом" заявления Ирана

В США считают "ядерным шантажом" заявления Ирана о повышении мощности производства низкообогащенного урана.Об этом в понедельник, 17 июня, заявил пресс-секретарь Совета по нацбезопасности США Гарретт Маркис, сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Мы должны ответить на ядерный шантаж режима усилением международного давления", − подчеркнул Маркис.
 
По его словам, недостатки ядерной сделки в итоге и привели к тому, что Тегеран теперь может повышать мощности производства низкообогащенного урана.
 
"Планы Ирана по обогащению возможны только потому, что ужасная ядерная сделка сохранила (ядерный − ред.) потенциал (Ирана − ред.). Президент Трамп ясно давал понять, что он никогда не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", − отметил Маркис.
 
Представитель Госдепартамента Морган Ортагус указала, что заявления Ирана вызывают сожаление в США.
 
Ранее пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран с 27 июня увеличит мощности производства низкообогащенного урана.
 
Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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Источник: korrespondent.net

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