США планируют удар по объекту в Иране − СМИ

В американской администрации обсуждают идею нанесения ударов с воздуха по ядерному объекту в Иране. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники в ООН.

"Речь идет о массированной бомбардировке, но она ограничится одной конкретной целью", − приводит газета слова источника.

По информации собеседников издания, в переговорах по этому вопросу участвуют высокопоставленные военачальники, представители Пентагона и советники президента США Дональда Трампа. Решение также обсуждали в Белом доме еще до недавних заявлений Ирана по производству урана.

При этом отмечается, что президент США без энтузиазма относится к любому военному решению в отношении Ирана, но может согласиться на действия, предложенные госсекретарем Майком Помпео.

Какой именно иранский ядерный объект может подвергнуться удару не уточняется.

Также официальные лица информировали, что США планируют усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке и в ближайшие дни направят в регион дополнительные силы.

Накануне пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что с 27 июня Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана.

Вашингтон назвал действия Тегерана "ядерным шантажом" и призвал усилить международное давление на республику.

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Источник: korrespondent.net