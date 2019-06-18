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18. 06. 2019

Трамп объявил о массовой депортации нелегалов на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в США начнется массовая депортация нелегальных мигрантов. Об этом он написал в Twitter 18 июня.

"На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли", − подчеркнул Трамп.

При этом американский лидер упрекнул своих противников-демократов в бездействии в вопросе контроля миграции.

"Мексика благодаря своим строгим иммиграционным законам делает очень хорошую работу, чтобы остановить людей еще до того, как они доберутся до нашей южной границы. Гватемала готовится подписать Соглашение о "третьей безопасной стране". Единственные, кто ничего не сделает, это демократы в Конгрессе", − указал Трамп.

Напомним, в апреле Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если поток нелегальных мигрантов не будет остановлен.

Власти Мексики обязались развернуть Национальную гвардию на границе с США, чтобы бороться с нелегальной миграцией, после угроз введения пошлин со стороны Вашингтона.

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Источник: korrespondent.net

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