Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и аннексии Крыма. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Das Bild, которое было опубликовано 18 июня.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым − это Украина", − ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, какими будут первые слова, которые Путин от него услышит на личной встрече.

Глава государства также выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины

"Крым − это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", − подчеркнул Зеленский.

По его словам, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.

Путин заявил, что не видит деятельности Зеленского

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Источник: korrespondent.net