Возле Новой Зеландии произошла серия сильных землетрясений

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 135 километрах от острова Эсперанс Рок, который принадлежит Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) во вторник, 18 июня.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 06:02 по Всемирному координированному времени землетрясения имел координаты -30.93 градуса южной широты и –177.59 градуса западной долготы. Очаг залегал на глубине 16 километров.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Ранее в воскресенье и понедельник в этом же районе было зарегистрировано несколько землетрясений магнитудой от 5,7 до 7,2.

Накануне на юго-западе Китая в провинции Сычуань произошло несколько сильных подземных толчков магнитудой д 5,8. По последним данным, погибли 12 человек и еще 122 пострадали.

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Источник: korrespondent.net