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18. 06. 2019

В Швеции над муниципалитетом вывесили советский флаг

Над зданием администрации муниципалитета в шведской коммуне Тебю вывесили флаг СССР. Об этом со ссылкой на шведское издание Expressen пишет Европейская правда во вторник, 18 июня.

Смотритель, который пришел на работу после выходных в понедельник, заметил флаг и немедленно его снял. Начальник Службы безопасности муниципалитета Тебю Густав Сундман заявил, что никто, кроме сотрудников муниципалитета, не может поднимать флаги в здании.

"У него должен был быть ключ, поэтому мы должны исследовать, как это могло произойти. Это могло произойти где-то ночью, но мы не знаем точное время", - прокомментировал Сундман.

Муниципалитет планирует сообщить об инциденте в полицию и очень серьезно относится к случившемуся.

"Мы не получали никаких угроз в связи с этим, но мы должны детально все расследовать", - заявил глава Службы безопасности.

Напомним, что ранее в шведском городе прогремел взрыв, пострадали 19 человек.

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Источник: korrespondent.net

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