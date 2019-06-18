Госдума РФ приостановила ракетный договор

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), сообщает Лента.ру во вторник, 18 июня.

За закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался.

Напомним, в феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Претензии США связаны с российской ракетой 9М729.

Москва ответила на действия Вашингтона зеркально: президент России Владимир Путин в субботу заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Источник: korrespondent.net