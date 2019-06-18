Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июня 2019, вторник, 15:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,31
18. 06. 2019

Госдума РФ приостановила ракетный договор

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), сообщает Лента.ру во вторник, 18 июня.

За закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался.

Напомним, в феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Претензии США связаны с российской ракетой 9М729.

Москва ответила на действия Вашингтона зеркально: президент России Владимир Путин в субботу заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Абсолютная тоска была на свадьбе Адама и Евы: ни гостей, ни подарков, ни загса, и даже драться пришлось друг с другом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.