Стюардессу подбросило к потолку во время турбулентности

Самолет болгарской авиакомпании ALK Airlines попал в сильную зону турбулентности, когда направлялся по маршруту Приштина (Косово) - Базель (Швейцария), передает ABC.

Тряска лайнера Boeing 737-300 началась примерно через 30 минут после взлета. Турбулентность длились около пяти минут.

Из-за происшествия пострадали минимум 10 человек. Они ошпарились кипятком, потому что во время турбулентности стюардесса везла по проходу тележку с напитками.

Отмечается, что сама девушка ударилась головой о потолок. Кроме того, травму головы получил пассажир, который не пристегнулся во время тряски.

Ранее во время перелета из Стамбула в Нью-Йорк по меньшей мере 32 человека получили травмы при турбулентности.

В США самолет попал в зону турбулентности: пятеро пострадавших

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Источник: korrespondent.net