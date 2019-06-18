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18. 06. 2019

В Кремле заявили о схожести позиций Зеленского и Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский стоит на тех же позициях, что и экс-президент Петр Порошенко. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос-утверждение журналистки о том, что Зеленский повторяет тезисы своего предшественника Порошенко.

"Мы внимательно следим, и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиции, которая сейчас начинает набирать очертания", - цитирует Пескова Российская газета.

Отвечая на вопрос, с чего Путин начнет первую встречу с Зеленским (последний обещал начать с Крыма и Донбасса – прим. ред.), Песков заявил: "Мы видели эти слова президента Украины в одном из интервью. Нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. И в случае, если оно когда-нибудь состоится, не сомневаюсь, что тоже начнет с правильной".

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений.

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Источник: korrespondent.net

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