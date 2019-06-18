Зеленский: Мы начинаем уже восстанавливать Донбасс

Президент Владимир Зеленский и председатель немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле обсудили продление санкций против Росии и вопрос восстановления инфраструктуры Донбасса. Об этом говорится в сообщениях в Twitter Администрации главы украинского государства и посла Украины в Германии Андрея Мельника
"Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет", - отметил Зеленский на встрече с председателем Бундестага.
«Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає», – зазначив @ZelenskyyUA на зустрічі з головою Бундестагу @Wolf_Schauble.— APU (@APUkraine) 18 июня 2019 г.
"Шойбле отметил: санкции против России должны быть продолжены до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на Востоке Украины", - передает посол содержание этого разговора.
Надзвичайно позитивна зустріч Президента @ZelenskyyUa з Президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, який наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України. Danke @cducsubt @CDU pic.twitter.com/fX9iN8CbeE— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 18 июня 2019 г.
Стороны также обсудили вопросы прекращения войны и возвращения заложников. В частности, Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.
Кроме того, президент Украины проинформировал о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Германии в деле реализации структурных реформ в Украину. Он назвал Ангелу Меркель сильной личностью с огромным опытом, которая поможет в преодолении вызовов, стоящих перед Украиной.
Напомним, 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. По итогам переговоров стороны заявили о подготовке встречи в нормандском формате.
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Источник: korrespondent.net
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