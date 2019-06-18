Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июня 2019, вторник, 15:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,31
18. 06. 2019

Зеленский: Мы начинаем уже восстанавливать Донбасс

Президент Владимир Зеленский и председатель немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле обсудили продление санкций против Росии и вопрос восстановления инфраструктуры Донбасса. Об этом говорится в сообщениях в Twitter Администрации главы украинского государства и посла Украины в Германии Андрея Мельника

"Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет", - отметил Зеленский на встрече с председателем Бундестага.

«Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає», – зазначив @ZelenskyyUA на зустрічі з головою Бундестагу @Wolf_Schauble.

— APU (@APUkraine) 18 июня 2019 г.
 
Мельник назвал эту встречу в Берлине "чрезвычайно позитивной".

"Шойбле отметил: санкции против России должны быть продолжены до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на Востоке Украины", - передает посол содержание этого разговора.

Надзвичайно позитивна зустріч Президента @ZelenskyyUa з Президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, який наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України. Danke @cducsubt @CDU pic.twitter.com/fX9iN8CbeE

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 18 июня 2019 г.

Стороны также обсудили вопросы прекращения войны и возвращения заложников. В частности, Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Кроме того, президент Украины проинформировал о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель. 

Накануне Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Германии в деле реализации структурных реформ в Украину. Он назвал Ангелу Меркель сильной личностью с огромным опытом, которая поможет в преодолении вызовов, стоящих перед Украиной.

Напомним, 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. По итогам переговоров стороны заявили о подготовке встречи в нормандском формате.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Абсолютная тоска была на свадьбе Адама и Евы: ни гостей, ни подарков, ни загса, и даже драться пришлось друг с другом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.