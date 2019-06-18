Зеленский: Мы начинаем уже восстанавливать Донбасс

Мельник назвал эту встречу в Берлине "чрезвычайно позитивной".

"Шойбле отметил: санкции против России должны быть продолжены до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на Востоке Украины", - передает посол содержание этого разговора.

Стороны также обсудили вопросы прекращения войны и возвращения заложников. В частности, Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Кроме того, президент Украины проинформировал о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Германии в деле реализации структурных реформ в Украину. Он назвал Ангелу Меркель сильной личностью с огромным опытом, которая поможет в преодолении вызовов, стоящих перед Украиной.

Напомним, 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. По итогам переговоров стороны заявили о подготовке встречи в нормандском формате.

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