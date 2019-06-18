Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве международный канал контрабанды кокаина из европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 18 июня.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группы, в которую входили двое граждан Украины, наладили нелегальный ввоз крупных партий наркотиков из одной из стран Бенилюкса. Контрабандные поставки наркотиков злоумышленники осуществляли автобусными рейсами международного сообщения, маскируя "товар" под стиральный порошок. Кокаин дельцы сбывали оптовыми партиями на территории столичного региона", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали двух организаторов канала на территории одного из гостиничных комплексов в Киевской области во время очередной попытки сбыта почти килограмма кокаина.

В СБУ утверждают, что ориентировочная стоимость такой партии наркотиков по ценам "черном рынке" составляет 200 тысяч долларов.

Открыто уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч.3 ст.307 УК Украины). Фигурантам дела сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: СБУ блокировала контрабанду кокаина из стран Европы

На прошлой неделе СБУ разоблачила морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Около 200 килограмм наркотиков растворили в банках с краской и морем переправляли из Южной Америки в порт Одессы.

Также сообщалось, что в конце марта в Киевской области изъяли около 600 кг героина на 50 млн долларов.

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Источник: korrespondent.net