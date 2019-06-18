Цукерберг объявил о создании своей криптовалюты

Компания Facebook создаст собственную криптовалюту Libra, которая станет доступной в 2020 году. Об этом на своей странице заявил основатель компании Марк Цукерберг во вторник, 18 июня.

Facebook и 27 компаний, среди которых Uber, Mastercard, Spotify, Vodafone, Ebay и другие, основали некоммерческую ассоциацию Libra, которая планирует запустить одноименную криптовалюту уже в 2020 году.

"Миссия Libra - создать простую глобальную финансовую инфраструктуру, которая предоставит новые возможности миллиардам людей по всему миру", - написал Цукерберг в сообщении и добавил, что у миллиарда человек на планете нет доступа к банковским услугам, но есть мобильный телефон.

Он также добавил, что ассоциация создала дочернюю компанию Calibra, которая "будет создавать сервисы, позволяющие отправлять, тратить и сохранять Libra, начиная с цифрового кошелька, который будет доступен в WhatsApp и Messenger, а также в качестве отдельного приложения в следующем году".

При этом Цукерберг заверил, что информация, хранящаяся в сервисе, будет храниться отдельно от информации Facebook. Тем не менее, ранее Цукерберг уже свидетельствовал в суде по делу об утечке информации из Facebook. Британский парламент неоднократно высказывал опасения по поводу внутренней политики социальной сети, а также безопасности личной информации пользователей.

"Мы надеемся, что ко времени запуска сети в следующем году у нас будет более 100 соучредителей ассоциации Libra", - написал Цукерберг и добавил, что сейчас его команда советуется с экспертами в сфере финансов, экономики, приватности, чтобы сделать систему как можно лучше.

Напомним, что ранее Facebook планировал увеличить расходы на рекламу для восстановления репутации. После скандалов инвесторы компании выступали за отставку Цукерберга с поста главы компании.

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Источник: korrespondent.net