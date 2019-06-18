Женщины - бренд, сепаратистам - нет. Зеленский в Париже и Берлине

Владимир Зеленский снова съездил в Европу. После Брюсселя новый президент Украины отправился в Париж и Берлин.

Во время визита Зеленский много говорил о Донбассе, о мирных переговорах и о реформах внутри страны.

Украинцев больше всего задело заявление главы государства об украинских женщинах, как бренде.

Корреспондент.net собрал все перипетии зарубежной поездки Зеленского.

О Донбассе

"Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет", - отметил Зеленский на встрече с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

По словам Зеленского, обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Собеседник украинского президента согласился с тем, что санкции против России необходимо продлевать до тех пор пока война на Донбассе не закончится.

О сепаратистах

Зеленский заявил, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами, но готова продолжать работу в "минском формате".

На пресс-конференции после встречи Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Зеленский опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - подчеркнул он.

По его словам, "Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует".

"Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур", - добавил президент.

Он заявил, что завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий является его главной задачей.

"Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Он будет иметь слишком высокую цену, в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру - это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить. И очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в Большой семерке будет способствовать этому вопросу", - заявил Зеленский.

Главари сепаратистов на Донбассе Денис Пушилин и Леонид Пасечник недовольны отказом Зеленского от прямого диалога с представителями оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с "республиками Донбасса" - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины", - заявил Пушилин.

О России

Зеленский рассказал, что во время первой встречи с президентом РФ Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым - это Украина.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин начнет свой разговор с Зеленским "с правильных фраз".

Вместе с тем Песков добавил, что вопрос Донбасса следует обсуждать не с Путиным, а с местными жителями, а относительно оккупированного полуострова заявил, что "по Крыму уже и особо говорить нечего".

О женщинах

В Парие Зеленский посетил крупнейший в мире кампус стартапов Station F, открытый президентом Франции в июне 2017 года.

Рассуждая об IT-технологиях, президент заговорил и об украинских женщинах.

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию. "У нас в Украине около 150 тысячи айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - отметил он.

В Украине главу государства после слов о женщинах, как бренде, обвинили в сексизме. украинки запустили в соцсетях флешмоб о своих достижениях с хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

Зеленского призывают принести извинения украинским женщинам.

“Извинений ждут многие женщины в Украине, которые не ее бренд, а работают над ростом ВВП и продвижением украинского экспорта, привлечением инвестиций, улучшением имиджа Украины в мире”, — считает Наталья Микольская, экс-заместитель министра экономразвития и бывший торговый представитель Украины.

Журналист Алена Яхно, экс-глава пресс-службы прокуратуры Киева, увидела в высказывании президента проявление патриахального советского уклада, где “женщина — это или функция (борщ, уборка), или сексуальный объект(попа, сиськи, туристический бренд)”.

Она также припомнила аналогичную неосторожную фразу Виктора Януковича. В 2011 году, выступая на украинском ланче в Давосе Янукович сказал: “Для того чтобы „включить Украину“ достаточно посмотреть на нее собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту — это прекрасно”.

Также в ответ на высказывание Зеленского многие вспомнили о женщинах в рядах украинской армии.

Нардеп Ирина Геращенко также назвала шутку Зеленского сексистской, непристойной и соответствующей уровню юмора Студии Квартал 95. Она также призвала женщин из списка пропрезидентской партии Слуга народа отреагировать на слова главы государства.

Кроме того, межфракционное объединение (МФО) народных депутатов Равные возможности обнародовало заявление, в котором призвало всех политиков и публичных деятелей избегать подобных высказываний.

Источник: korrespondent.net