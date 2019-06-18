Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июня 2019, вторник, 15:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,31
18. 06. 2019

В Николаеве ищут взрывчатку во всех больницах города

Полиция проверяет сообщение о заминировании всех больниц и одного из вузов в Николаеве. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Сегодня, 18 июня, в полицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что они получили электронное письмо о заминировании всех больниц областного центра. С аналогичным сообщением обратился в полицию директор одного из университетов", - говорится в сообщении.

В медицинские учреждения и высшего учебного заведения немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции, а также спасатели.

На места также направили специалистов взрывотехнической и кинологической служб тщательного обследования объектов.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные мероприятия. Также устанавливаются лица, которые предоставили сообщение о заминировании.

Ранее в Киеве неизвестные сообщили о "минировании" здания посольства США в Украине. 

В Николаеве и области "заминировали" зоопарк, аэропорт и церкви

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Абсолютная тоска была на свадьбе Адама и Евы: ни гостей, ни подарков, ни загса, и даже драться пришлось друг с другом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.