В Николаеве ищут взрывчатку во всех больницах города

Полиция проверяет сообщение о заминировании всех больниц и одного из вузов в Николаеве. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Сегодня, 18 июня, в полицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что они получили электронное письмо о заминировании всех больниц областного центра. С аналогичным сообщением обратился в полицию директор одного из университетов", - говорится в сообщении.

В медицинские учреждения и высшего учебного заведения немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции, а также спасатели.

На места также направили специалистов взрывотехнической и кинологической служб тщательного обследования объектов.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные мероприятия. Также устанавливаются лица, которые предоставили сообщение о заминировании.

Ранее в Киеве неизвестные сообщили о "минировании" здания посольства США в Украине.

В Николаеве и области "заминировали" зоопарк, аэропорт и церкви

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Источник: korrespondent.net