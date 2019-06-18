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18. 06. 2019

На Ровенщине в лобовом столкновении легковушек погибли два человека

В Ровенской области на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка утром в понедельник произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 18 июня.

Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Ford Focus и Volkswagen Passat погибли оба водителя и получили травмы двое пассажиров. При этом водитель Volkswagen по неизвестым причинам выехал на встречную полосу движения.

Сведения по факту смертельного ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Cмотрите фотогалерею: На Ровенщине в лобовом столкновении легковушек погибли два человека

Ранее стало известно, что автобус сообщением Неаполь-Херсон столкнулся с фурой в Хмельницкой области. В результате аварии погиб мужчина, еще три женщины попали в реанимацию.

Также в Винницкой области вблизи села Буды столкнулись Audi и Volkswagen. Тогда погибли четыре человека и еще четверо – были травмированы, двое из них дети 2008 и 2013 годов рождения.

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Источник: korrespondent.net

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