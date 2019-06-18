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18. 06. 2019

В Николаевской области протестующие перекрыли трассу

В Баштанском районе Николаевской области группа протестующих численностью около 50 человек во вторник, 18 июня, заблокировала движение по автодороге Днепр-Николаев, сообщает пресс-служба полиции области.

"Утром 18 июня жители с.Марьяновка перекрыли автомобильное движение автодороги Днепр - Николаев с требованием проведения ремонтных работ на автодороге. Митингующие перекрыли движение для грузовых автомобилей, пересекая дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

 
 

Полиция охраняет общественный порядок на месте происшествия.

Напомним, на прошлой неделе в Донецкой области люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды.

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Источник: korrespondent.net

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