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18. 06. 2019

В России разработают новую "теорию ведения войн" - министр обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ нужна новая теория ведения войн. Об этом он сообщил на открытии научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил РФ, передает информагентство ТАСС во вторник, 18 июня.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил Шойгу.

Он также подчеркнул, что важно понимать, что современные войны требуют новых подходов. "Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - объяснил Шойгу.

Напомним, что ранее Шойгу заявил, что ИГИЛ в Сирии полностью побежден.

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Источник: korrespondent.net

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