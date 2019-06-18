МИД Украины выразило протест на приговоры крымским татарам

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию из-за незаконного осуждения пятерых крымских татар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 18 июня.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором Северо-Кавказского окружного военного суда, объявленным в г.Ростов-на-Дону 18 июня гражданам Украины Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности террористической организации", - сказано в сообщении.

Как и всегда в России, суд отверг аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях пяти украинских граждан и полностью поддержал сторону обвинения в определении "наказания" для граждан Украины.

В украинском МИДе считают это "прикрытием политических репрессий против представителей крымскотатарского народа".

Напомним, 27 марта в Крыму проводились обыски, по меньшей мере, в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения Крымская солидарность. Всего были задержаны 20 человек, их вывезли в ФСБ в Симферополе. Суд вынес приговоры пяти крымским татарам 18 июня - их отправят в тюрьму на сроки от 12 до 17 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net