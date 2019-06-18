Мощное землетрясение встряхнуло Японию

У берегов Японии во вторник, 18 июня, из-за землетрясения магнитудой 6,8 баллов образовалось цунами высотой около метра. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как сообщается, землетрясение, которое спровоцировало цунами, произошло у северного побережья японского острова Хонсю. Цунами высотой в 1 м было зафиксировано в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава.

Отмечается, что землетрясение привело к обесточиванию нескольких районов на севере Японии. Около 6 тысяч домов в префектуре Ямагата и 3,2 тыс. в префектуре Ниигата остались без электроэнергии.

Кроме того, восточно-японская железнодорожная компания сообщила о частичном приостановлении работы скоростных поездов, которые соединяют Токио с префектурами Аомори и Ниигата.

Накануне в Японии также было сильное землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился на северо-востоке основного японского острова Хонсю.

Напомним, ранее в Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Кроме того, разрушительное землетрясение магнитудой 8,0 было зафиксировано в Перу.

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Источник: korrespondent.net