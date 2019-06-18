Каждый третий житель. Почему протестует Гонконг

В Гонконге продолжаются массовые протесты против внесения изменений в закон об экстрадиции. На улицы вышли два миллиона человек или около трети всех жителей. Если закон изменят, жителей Гонконга, подозреваемых в нарушениях. смогут экстрадировать на материковую часть Китая.

Власти приостановили принятие законопроекта, однако требования протестующих становятся более радикальными - полного и окончательного отзыва из парламента и отставки главы администрации этого автономного района Кэрри Лам. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Гонконг не хочет потерять автономию

Великобритания вернула Гонконг под суверенитет Китая в 1997 году. До 2047 года ему гарантирована широкая степень свобод по формуле "одна страна - две системы". Английский язык остался официальным.

В Гонконге, в отличие от остальных территорий КНР, открыто отмечают годовщину разгона демонстраций на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

В 2005 году гонконгцы вышли на улицы с требованием демократической оппозиции и отмены ряда законов главы исполнительной власти автономного района Дуна Цзяньхуа. Пекин отправил его в отставку.

Массовые акции протеста повторились в 2014 году, когда китайские власти хотели урезать автономию района и препятствовали первым свободным выборам главы исполнительной власти Гонконга. Они получили название Революция зонтиков и закончились через два месяца победой протестующих.

Сейчас борцы за демократию говорят, что законопроект, за который выступает прокитайское правительство Кэрри Лэм, приведет к ослаблению гражданских прав в Гонконге, включая свободу слова и власть закона.

Во время дебатов Лэм утверждала, что новый закон, который бы закрыл для Гонконга возможность не выдавать находящихся на его территории подозреваемых Китаю, Тайваню и Макао, необходим, чтобы не стать пристанищем для беглецов от органов юстиции Китая.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни.

Протесты начались 9 июня. Протестующие считают, что новый закон может быть использован против активистов, деятельность которых не устраивает Пекин.

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В первый день протестов, по сообщениям полиции, на улицы вышли 240 тысяч человек, организаторы сообщает об одном миллионе демонстрантов.

Несмотря на решение властей отложить принятие закона 16 июня на улицах было уже два миллиона жителей семимиллионного Гонконга. Полиция называет значительно меньшую цифру - 338 тысяч участников протеста.

Комментируя протесты Лэм отметила, что власти действуют исходя из интересов Гонконга. По ее словам, они будут прислушиваться к мнениям о законопроекте.

"Многих людей мы разочаровали и опечалили. Я также был опечалена и чувствовала сожаление. Мы будем искренне и смиренно принимать критику и совершенствоваться", - сказала глава Гонконга.

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Китайское правительство, в свою очередь, призвало жителей Гонконга "не быть пешкой в торговой войне США и Китая".

Протестующие 17 июня освободили проезжую часть в районе, где проходили митинги, но оставались у здания законодательного совета Гонконга, который должен был рассматривать закон об экстрадиции. 20 июля оно уйтдет на каникулы до октября.

Еще одной причиной, почему протестующие остались, стало освобождение после месяца тюремного заключения известного местного оппозиционера, основателя движения Demosisto 22-летнего Джошуа Вонга. Он сразу же отправился к протестующим и выступил с речью.

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Теперь демонстранты требуют полной отмены рассмотрения законопроекта и отставки Лэм. Эксперты говорят, что всплеск недовольства гонконгцев связан с тем, что, по их мнению, Китай ущемляет их права.

Нынешние протесты отчасти подпитываются эмоциями 2014 года, раздражением от того, что центральное правительство, которое когда-то обещало сохранить на 50 лет две системы.

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Источник: korrespondent.net