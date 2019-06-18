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18. 06. 2019

В ООН будут бороться с риторикой ненависти

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, 18 июня, представил стратегию ООН и план действий по борьбе с риторикой ненависти, сообщает ТАСС.

"Эта стратегия и план действий представляют собой новую инициативу, однако она основана на наших фундаментальных принципах, поскольку уважение прав человека без дискриминации по признакам пола, расы, языка или религии закреплено в Уставе ООН", - заявил он.

Гутерреш также напомнил о все более частых проявлениях ксенофобии, расизма, нетерпимости, антисемитизма, антимусульманских настроений и случаях гонений на христиан.

"Призывы к ненависти и разрушению распространяются и усиливаются с использованием современных цифровых технологий и они направлены против женщин, представителей национальных меньшинств и наиболее беззащитных слоев населения", - сказал он.

По словам Гутерреша, Стратегия ООН и план действия - это "амбициозная программа, нацеленная на то, чтобы в рамках ООН координировать усилия по выявлению, предотвращению и борьбе с риторикой ненависти, используя при этом все имеющиеся возможности".

В рамках новой инициативы предусмотрена организация встреч групп, придерживающихся различных взглядов на проблемы, работа с традиционными СМИ и в соцсетях с целью противодействия риторике, основанной на неприязни и злобе. Генеральный секретарь ООН объявил о намерении созвать представительную международную конференцию по вопросам образования и противодействия подобным речам, текстам и рассылкам.

В то же время Гутерреш подчеркнул, что "борьба с риторикой ненависти не означает ограничение или запрет на свободу высказываний".

По его словам, задача состоит в том, чтобы риторика ненависти не перешла в более опасную стадию - призывы к дискриминации, вражде и насилию.

Ранее в ООН опубликовали прогноз роста населения планеты, в соответствии с которым число жителей Земли к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек.

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Источник: korrespondent.net

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