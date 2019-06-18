Старый знакомый. Кто будет рулить посольством США

В Украине нет посла США. После отъезда Мари Йованович только временные поверенные. И вот среди них тоже произошла ротация.

Новым временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине стал Ульям Тейлор.

Это не просто временная фигура для руководства посольством. Он уже был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.

Корреспондент.net разбирался, чего ждать от Тейлора в его второе появление в Киеве.

Человек под выборы?

"Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении американского посольства в Киеве.

72-летний Тейлор был офицером пехоты армии США, служил во Вьетнаме и Германии, имеет звание капитана. Окончил престижную Военную академию США в Вест-Пойнте и Гарвардский университет.

В 90-х он курировал в США программу помощи странам бывшего Советского Союза и Восточной Европы. После 11 сентября 2001-го отправился в Афганистан. После операции США в Ираке возглавил департамент по реконструкции этой страны. Также был представителем США при специальном посланнике "ближневосточного квартета" по вопросам размежевания в Иерусалиме.

Перед последним назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также в поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор.

Он добавил, что США будут продолжать "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Добрый друг Украины Билл Тейлор снова руководит американскими дипломатическими усилиями в поддержку Украины. Как говорится, старый друг лучше новых двух, хотя и новым мы всегда рады. Рад, что именно сейчас американскую дипмиссию возглавляет действительно мудрый и проактивный человек", - приветствовал Тейлора в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Уильям Тейлор

Один из лучших

Тейлора считают одним из лучших американских специалистов по украинскому вопросу.

Ранее Тейлор положительно отзывался о Зеленском, сравнив его с Рейганом и с Трампом.

"Для США его победа не является чем-то необычным. Вспомните Рональда Рейгана ‒ он был актером кино. Да, он был также губернатором Калифорнии, но он стал узнаваемым именно как актер. Президент Дональд Трамп до избрания был человеком из телевизора, у него не было законодательного или политического опыта. Но американцы проголосовали за него", – сказал Тейлор в интервью Радио Свобода еще за пару месяцев до президентских выборов в Украине.

Впервые Тейлор побывал побывал в Киеве еще при Союзе, в конце 80-х годов. А уже с 1992 года начал заниматься распределением денег США в том числе Украине.

Когда сразу после первого Майдана его прислали послом в Украину, у него в кабинете появилась, как он говорил, "оранжевая стена". На ней он повесил две огромных фотографии с "оранжевого" Майдана и оранжевую футболку "Шахтера", подаренную Ринатом Ахметовым на одном из матчей "Шахтера".

"Для баланса", - объяснял Тейлор.

К слову, его предыдущая каденция в Украине пришлась на очень важный период - в 2006-2009 годах как раз решался вопрос о получении Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

“Он дипломат в лучшем понимании этого слова. У него хорошие отношения и с республиканцами, и с демократами. Он много работал над концепцией мирного урегулирования конфликта, обсуждал параметры решения конфликта на Донбассе. Он прекрасный коммуникатор. Людей такого масштаба мало. Если в Белом доме приняли решения назначить такого специалиста по вопросам, связанным с Украиной — нам однозначно повезло”, — считает украинский дипломат Василий Филипчук.

Источник: korrespondent.net