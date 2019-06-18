Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июня 2019, среда, 01:07
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,31
18. 06. 2019

В Польше пьяный мужчина угнал советский танк и катался по центру города

В городе Паенчно Лодзинского воеводства полиция арестовала мужчину, который ездил по улицам на угнанном советском танке Т-55. Об этом в понедельник, 17 июня сообщило Newsweek.

Полицейские вечером получили сообщение, что старый советский танк разъезжает по главной улице города.

Неназванный 49-летний водитель, который похитил танк, отвечал только за то, чтобы ставить и снимать танк с прицепа. Но тягач сломался, и пока его ремонтировали, водитель, будучи нетрезвым, решил сам сесть в танк и покататься.

Когда свидетели вызвали полицию, мужчина припарковал 40-тонную машину, которая не была застрахована, на главной улице города. Вместе с пьяным водителем был еще один человек, который, вероятно, просто катался вместе с ним.

Пока не известно, нанес ли похититель танку какой-то серьезный ущерб улице. Полиция задержала хулигана. Когда он протрезвел, его допросили. Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения за "прямую угрозу катастрофы на земле, на воде или в воздухе".

Сообщается, что даже если ущерб не будет обнаружен, мужчину все равно могут осудить на два года за вождение в нетрезвом состоянии.

Т-55 простоял на улице до пяти утра, после чего его тягач его оттранспортировал.

Ранее сообщалось, что польские пограничники не пустили в Украину "евробляху" за 10 миллионов.

Напомним, в прошлом году в Польше трое мужчин угнали авто у украинского таксиста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Абсолютная тоска была на свадьбе Адама и Евы: ни гостей, ни подарков, ни загса, и даже драться пришлось друг с другом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.