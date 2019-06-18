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18. 06. 2019

Украинцев за полгода стало меньше на 100 тысяч

Численность населения в Украине на 1 мая 2019 года составила 42 миллиона 55 тысяч человек, уменьшившись с начала года почти на сто тысяч человек. Об этом во вторник, 18 июня сообщает Госстат.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2019 года составила 42055,9 тыс. человек. В течение января-апреля 2019 численность населения уменьшилась на 97,3 тыс. человек", - говорится в сообщении Госстата.

Отмечается, что число умерших по-прежнему существенно превышает число живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.

Ранее в МВФ прогнозировали, что на конец 2024 года количество людей, живущих в Украине, сократится до 41 миллиона человек.

Как сообщалось, за прошлый года численность населения в Украине сократилась на 233 тысячи - до 42 миллиона 153 тысячи 200 человек. 

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Источник: korrespondent.net

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