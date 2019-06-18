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18. 06. 2019

Зеленский и Штайнмайер обсудили нормандский формат

Президент Владимир Зеленский во вторник, 18 июня, провел в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Зеленский.

Президенты обсудили возможность функционирования "нормандского формата". Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский и Штайнмайер обсудили нормандский формат

Напомним, 18 июня, в ходе своего визита в Германию, Зеленский встретился с Меркель. Программой визита также предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса. 

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Источник: korrespondent.net

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