Трамп назвал имя нового главы Пентагона

Новым исполняющим обязанности главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер. Об этом сообщил во вторник, 18 июня, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность (главы Пентагона), чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", - написал Трамп.

Трамп поблагодарил Шанахана за службу и выразил уверенность в том, что Эспер "проделает прекрасную работу" на новом посту.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона - компании Raytheon.

В мае сообщалось, что Дональд Трамп утвердил и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана на должность министра обороны США.

Напомним, Шанахан приступил к исполнению обязанностей главы Пентагона 1 января. Он сменил на посту ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса.

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Источник: korrespondent.net