В Италии умерла старейшая европейка

Старейшая жительница Европы Мария-Джузеппе Робуччи умерла в Италии, долгожительнице было 116 лет и 90 дней. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает Daily Mail.

Мария-Джузеппе родилась в 1903 году. В 25 лет она вышла замуж и родила пятерых детей: двух дочерей и троих сыновей. Ее муж скончался в 1982 году.

В интервью женщина объясняла свое долголетие верой в Бога, правильной диетой и трезвым образом жизни.

"Ешьте мало и только здоровую пищу, ни капли вина и ни сигареты во рту", - говорила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Грейс Джонс, которая 60 лет ежедневно пила виски, дожила до 112 лет.

Напомним, старейшей жительницей Земли была признана японка Кане Танака.

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Источник: korrespondent.net