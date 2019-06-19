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19. 06. 2019

На Луганщине массово отравились дети

В Луганской области полиция выясняет обстоятельства и причины массового отравления отдыхающих на озере Песочное. Об этом накануне сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай в Facebook.

Отмечается, что 18 июня в 21.56 в дежурную часть Рубежанского отдела полиции поступила информация о том, что в инфекционное отделение областного лабораторного центра Минздрава госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не грозит.

В свою очередь ГСЧС сообщает, что в лечебные учреждения были госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, во Львове количество людей, отравившихся в ресторане Червона рута, возросло до 55 человек. Заведение закрыли на две недели, так как во время его проверки обнаружили нарушения санитарных норм и технологий приготовления блюд.

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Источник: korrespondent.net

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