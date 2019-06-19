Число беженцев в мире превысило 70 млн – ООН

Число беженцев в мире увеличилось в 2018 году на 2,3 млн и превысило 70 млн человек, что стало новым рекордом. Такие данные обнародованы в ежегодном докладе управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Глобальные тенденции в среду, 19 июня.

"Глобальное население вынужденно перемещенных лиц выросло в 2018 году на 2,3 млн. К концу года в мире их насчитывалось почти 70,8 млн – что стало следствием преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека", – отмечают авторы доклада, подчеркивая, что речь идет о "рекордно высоких" цифрах.

В конце прошлого года в мире насчитывалось 25,9 млн беженцев, 41,3 млн внутренне перемещенных лиц и 3,5 млн просителей убежища. При этом две трети всех беженцев – граждане пяти стран – Сирии (6,7 млн), Афганистана (2,7 млн), Южного Судана (2,3 млн) и Сомали (0,9 млн). Из принимающих стран на первом месте Турция (3,7 млн), за которой следуют Пакистан (1,4 млн), Уганда (1,2 млн), Судан (1,1 млн) и Германия (1,1 млн).

За 10 лет число вынужденно покинувших свои дома людей выросло в мире на 27,3 млн. Одной из основных причин стал конфликт в Сирии. Однако свою лепту внесли и конфликты в Ираке, Йемене, Демократической Республике Конго и Южном Судане, а также массовое бегство представителей народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш.

В 2018 году общемировые цифры выросли главным образом за счет Эфиопии, где внутренне перемещенными лицами стали более 1,5 млн человек, а также за счет Сирии и Венесуэлы. Больше всего вынужденных переселенцев среди сирийцев – 13 млн человек, с учетом беженцев, внутренне перемещенных лиц и просителей убежища.

Накануне сообщалось, что в Перу за день попросили убежища почти пять тысяч венесуэльцев. Всего, по оценкам ООН, из-за экономического кризиса из Венесуэлы выехали 4 млн беженцев и мигрантов.

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Источник: korrespondent.net