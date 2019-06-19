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19. 06. 2019

В Испании задержали судно с украинским экипажем и наркотиками

В Испании сотрудники налогового управления задержали торговое судно ELG с десятью тоннами гашиша и украинским экипажем. Об этом сообщает пресс-служба Налоговой службы Испании.

"В ходе последующей разведки судна сотрудники таможенного надзора обнаружили около 350 свертков с гашишем, весом около 10 тонн", - говорится в сообщении. 

Судно под флагом Молдовы ELG, длиной 79 метров, было задержано в понедельник, 17 июня, в 13.00 в 98 милях (в 158 км) к юго-востоку от портового города Картахены, который входит в автономное сообщество Мурсии на юго-востоке Испании.  Экипаж состоял из восьми человек, которые оказались гражданами Украины.

Расследование было проведено в зоне таможенного контроля Мурсии при координации с главным оперативным управлением Департамента таможни и специальных налогов Налогового агентства и при сотрудничестве с французскими, итальянскими и турецкими властями, а также Центром разведки против терроризма и организованной преступности (CITCO) и Координационным центром по борьбе с наркотиками в Средиземноморье. 

В налоговой службе отметили, что слежка за кораблем началась полгода назад после того, как испанское управление морской разведки таможенного контроля получило сведения о его незаконной деятельности.

Наркотики изъяли, судно ELG и его экипаж в сопровождении патрульных катеров отправили в порт города Картахены, где они предстанут перед правосудием.

Ранее в США прокуратура восточного округа Пенсильвании сообщила об обнаружении 16,5 т кокаина на судне, находящемся в порту Филадельфии. 

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Источник: korrespondent.net

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