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19. 06. 2019

В Австралии донора спермы официально признали отцом ребенка

Верховный суд Австралии принял решение о признании донора спермы официальным отцом ребенка. Об этом сообщает The Guardian в среду, 19 июня.

История началась в 2006 году, когда мужчина и женщина согласились завести ребенка, использую искусственное оплодотворение. Мужчина согласился при условии, что он будет участвовать в воспитании и предоставлять финансовую поддержку.

В свидетельстве о рождении он записан как отец девочки. Он активно участвовал в жизни дочки, она и ее младшая сестра называли мужчину "папа".

Судебные тяжбы начались, когда женщина захотела переехать в Новую Зеландию вместе с девочками, а мужчина подал иск в суд, чтобы запретить женщине уехать с детьми.

Защита женщины настаивала на том, что мужчина выступал исключительно в роли донора спермы.

Напомним, что ранее британка в 55 лет выносила ребенка для бесплодной дочери.

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Источник: korrespondent.net

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