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19. 06. 2019

Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил женщину

Женщина возрастом около 80 лет попала в больницу с травмами после того, как ее сбила полицейский мотоцикл из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает CNN в среду, 19 июня.

В Кенсингтонском дворце сообщили, что Уильям и Кейт уже связались с женщиной. Они выразили свою обеспокоенность и сочувствие, а также пожелания скорейшего выздоровления. Они пообещали оставаться на связи на время всего восстановительного процесса.

Инцидент произошел в понедельник днем, когда королевская чета ехала в Виндзор на церковную службу. После аварии женщину немедленно госпитализировали и уведомили ее родственников о происшествии.

Напомним, 17 января 97-летний муж королевы принц Филипп, управляя внедорожником Land Rover, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся в машине, однако не пострадал. После аварии он решил отказаться от вождения автомобиля.

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Источник: korrespondent.net

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