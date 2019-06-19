Венесуэла пыталась продать золото в Турции – СМИ

Около двух тонн золота из резервов Венесуэлы было выставлено на торги в Турции в марте этого года. Об этом накануне сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центробанка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой. Попытка не увенчалась успехом, и золото выставили на продажу повторно с еще большей скидкой. Источнику газеты неизвестно, купил ли кто-то золото в тот раз.

Золотые слитки, которые пыталось продать правительство Николаса Мадуро, почти наверняка попали в Венесуэлу из США в 1940-е годы в счет оплаты нефти, поставленной в период Второй мировой войны, отмечает газета.

Утверждается, что это золото – часть отправленного властями Венесуэлы в Уганду груза объемом 7,4 тонны слитков из золотого запаса страны.

Драгметалл в Уганду привезли двумя партиями (в 3,8 тонны и 3,6 тонны) на самолете российской чартерной компании Nordwind Airlines. По данным WSJ, золото доставили из Каракаса в аэропорт Энтеббе в Уганде, а затем переправили в компанию African Gold Refinery (AGR), занимающуюся переплавкой золота.

Затем, пишет WSJ, первую партию золота отправили в Дубай, пунктом назначения значилась Турция. Вторую партию конфисковала полиция, на слитках стояла печать Центробанка Венесуэлы, причем некоторые из печатей были стерты, рассказал газете источник в полиции. Спустя два месяца генпрокурор Уганды приказал полиции вернуть золото и отозвать своих сотрудников из AGR.

Западные СМИ еще в марте сообщали, что African Gold Refinery получила 7,4 тонны золота из Венесуэлы, часть которого конфисковала, а затем вернула полиция Уганды.

В мае сообщалось, что за две недели Венесуэла получила 570 млн долларов от продажи золота в обход санкций США. В результате последних сделок золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет уровня – 7,9 млрд долларов.

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Источник: korrespondent.net