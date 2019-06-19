В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца

В Крыму задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, сообщает пресс-служба ФСБ России.

"В результате контроля выявлен гражданин Украины 1979 года рождения, который с 2010 года объявлен в международный розыск за совершение уголовного преступления на территории Евросоюза", - говорится в сообщении.

В ходе проверки документов 39-летнего уроженца Закарпатской области, следовавшего в Ялту, оказалось, что мужчина является фигурантом уголовного дела, связанного с вымогательством денежных средств на территории Чехии.

После составления соответствующих документов мужчина передан правоохранителям. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение о выдаче иностранного гражданина инициатору розыска.

Ранее в Крыму задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента.

В Крыму задержали двух украинцев

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Источник: korrespondent.net