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19. 06. 2019

Подозреваемым по делу MH17 предъявлены обвинения

Прокуратура предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Об этом объявили на пресс-конференции в среду, 19 июня, международной Объединенной группы по расследованию катастрофы (JIT) в Ньивегейне.

В полиции Нидерландов отметили, что будут выданы международные ордера на арест четырех подозреваемых в катастрофе. Таким образом, их объявят в международный розыск.

Служба безопасности Украины также объявила подозрения четырем причастным к сбитию самолета. 

Ранее сегодня группа Bellingcat назвала имена установленных причастных к трагедии. В расследовании группы также фигурируют имена, о которых родственникам погибших сообщили следователи.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net

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