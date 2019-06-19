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19. 06. 2019

Под Харьковом почти сутки тушили пожар на свалке

В Харьковской области спасатели почти сутки тушили масштабный пожар на свалке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС.

Сигнал о возгорании твердых бытовых отходов в Мерефе поступил на спецлинию 18 июня в 16:57. На место немедленно выехали четыре отделения спасателей, однако пламя успело распространиться на большую площадь. К его ликвидации приобщили также пять коммунальных специалиированных автомобилей и бульдозер.

Совместными силами спасателям удалось локализовать пожар площадью в 1200 квадратных метров лишь около 21:00. 

Полная его ликвидация произошла в 14:54 уже 19 июня. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Напомним, в Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, которая продлится по 23 июня.

Накануне сообщалось, что под Николаевом горела свалка. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров.

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Источник: korrespondent.net

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